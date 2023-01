Eksperci są zgodni. TVP nie mogła przewidzieć tego, co stanie się na scenie

- Artyści zrobili to, co chcieli, zgodnie ze swoimi poglądami i wolą, żeby je manifestować - mówi prof. Dąbała. - To jest oczywiście bardzo znamienne i znaczące, że postanowili wypowiedzieć się właśnie w sprawie LGBT. W praktyce wygląda to pewnie tak, że ktoś przygotowuje dla artystów pakiet podstawowych materiałów dotyczących sytuacji politycznej i społecznej w kraju, do którego jadą, wskazując jakie tematy są "nośne" i ważne. Z ich, zachodniego punktu widzenia, szczucie na środowisko LGBT musi być wyjątkowo niedopuszczalne. I zapewne dlatego postanowili tak mocno wypowiedzieć się właśnie na ten temat.