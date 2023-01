TVP wyemitowało powtórkę "Sylwestra Marzeń". Nie wszystko zostało ponownie pokazane na antenie

Tuż przed Sylwestrem stacja ogłosiła, że Melanie C została zastąpiona przez amerykański zespół Black Eyed Peas. Artyści na zakopiańskiej scenie pojawili się kilka razy - zaśpiewali z Sarą James oraz zagrali dla widzów m.in. swój hit "Where Is the Love?". Frontman hip-hopowej grupy will.i.am wygłosił też przemowę ze sceny dotyczącą szacunku i tolerancji. Wszyscy muzycy wystąpili z tęczowymi opaskami na ramionach, a piosenkę zadedykowali grupom społecznym doświadczającym nienawiści, w tym grupie LGBT.