Zagraniczne media piszą o "Sylwestrze Marzeń". Tęczowe opaski Black Eyed Peas zrobiły furorę za granicą

Choć TMZ.com na co dzień opisuje afery amerykańskiego show-biznesu, to wykazali się całkiem niezłą wiedzą o sytuacji w Polsce. "Zabawną rzeczą jest to, że TVP jest, tak jakby, narodowym nadawcą - regularnie prezentują to, co zgadza się z ideami PiS. A Black Eyed Peas zostali najprawdopodobniej zatrudnieni przez kogoś ze stacji/z powiązaniami z rządzącą partią. Więc tak jakby... to ich sprawa" - można przeczytać.