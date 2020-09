"Efekt Gessler". Głodni klienci walili drzwiami i oknami. Byliśmy w knajpie po "Kuchennych rewolucjach"

W jednym z pierwszych odcinków nowego sezonu "Kuchennych rewolucji" Magda Gessler przybyła do będącego na skraju bankructwa "Baru Kartuska" w Gdańsku. Restauracja z roku na rok traciła klientów i pogrążała się w długach. Ostatnią deską ratunku miała być wizyta gwiazdy TVN, której zadaniem było odczarowanie tego miejsca. Pech chciał, że finał przeprowadzanej metamorfozy zbiegł się w czasie z wybuchem epidemii koronawirusa w Polsce . Załamana właścicielka, która liczyła na tłum gości, musiała na kilka miesięcy zamknąć lokal. Czy restauracja przetrwała? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Ci, którzy nie zrażą się poszukiwaniami i dotrą do celu, ujrzą niepozorny lokal, w którym mieści się ok. 10 stolików. Zanim jednak zajmie się miejsce, należy założyć maseczkę i odkazić ręce wystawionym tuż przy wejściu płynem. Na każdym stole widnieje też tabliczka z informacją, że miejsce zostało zdezynfekowane. Kelnerki również przestrzegają reżimu sanitarnego i obsługują gości w maseczkach.

Jesteśmy tuż po otwarciu, więc póki co w restauracji znajduje się tylko jedna para. Sięgamy po menu, w którym znajdują się zarówno dania mączne, burgery, zupy i klasyczne schabowe, jak i potrawy, które wprowadziła Magda Gessler. Skuszeni propozycjami gwiazdy, zamawiamy połowę kaczki faszerowanej pieczonymi jabłkami i ziemniakami, podawaną z kopytkami oraz konfiturą z pomidorów. Do tego rosół z kaczki z lanymi kluskami i szczypiorkiem oraz schabowy z jajem sadzonym Szefa Kuchni. Nadzieje były ogromne. A jak ze smakiem?

Czas oczekiwania na zamówienie wynosi ok. 20 min. Nie za długo, ale i nie za krótko, co daje poczucie, że wszystkie dania są świeże. Co ciekawe, po godzinie od otwarcia... skończyły się pierogi z farszem z kaczki. Klienci byli jednak informowani, że na to danie trzeba dłużej poczekać, bowiem kucharz wszystko przygotowuje na bieżąco.