Edyta Górniak wyjeżdża z Polski na stałe. "Nic mnie tu nie trzyma". Co z Allanem?

Górniak pojawiła się także w innych formatach, jak "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" (w 2010 r.), "Jak oni śpiewają", "Tak to leciało", "Bitwa na głosy", czy serialach "Na dobre i na złe", "Niania", co jeszcze bardziej umocniło jej pozycję jako wszechstronnej artystki. Jej udział w telewizji nie ograniczał się tylko do roli uczestnika czy jurora, ale również gościa specjalnego i wykonawcy w wielu programach i podczas emitowanych w TV wydarzeń artystycznych (imprezy sylwestrowe, festiwale w Sopocie itp.).