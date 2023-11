Edyta Górniak da wyjątkowy koncert. Emisja w święta Bożego Narodzenia

TVP szykuje bożonarodzeniowy koncert, którego jedyną gwiazdą ma być Edyta Górniak. To rzecz bez precedensu, bo do tej pory takie świąteczne imprezy polskie stacje organizowały z udziałem wielu artystów. Diwa może wzorować się chociażby na Mariah Carey, która regularnie daje gwiazdkowe show. Ich gwoździem jest oczywiście utwór "All I Want For Christmas Is You".