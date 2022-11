Edyta Górniak w tiulowej mini. Zaśpiewała na 70-leciu TVP

Edyta Górniak miała ostatnio odmówić wzięcia udziału w "The Voice of Poland" ze względu na konflikt z Justyną Steczkowską. Ale nie oznacza to, że piosenkarka poróżniła się z władzami TVP. Wręcz przeciwnie. Praktycznie każdą uroczystą galę i okolicznościowy koncert organizowany przez Telewizję Polską uświetnia występ Górniak. Nie inaczej było na koncercie z okazji 70-lecia TVP.