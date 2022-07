Edyta Górniak nie wróci do "The Voice of Poland". Wszystko przez konflikt z Justyną Steczkowską

- Nie przeprosiła mnie szczerze i nie wycofała swoich oskarżeń. To byłby potencjalny początek do jakichkolwiek rozmów. Póki co, dziś podczas Live na IG przekazałam wiadomość fanom, iż zrezygnowałam z zaproszenia do udziału w najbliższej edycji "The Voice of Poland", bo zbyt mocno cenię sobie życzliwą, kreatywną, profesjonalną i normalną atmosferę współpracy - powiedziała Edyta Górniak "Faktowi".