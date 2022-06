Maryla Rodowicz o pracy dla TVP. "Jak zacznę bojkotować, to co mi zostanie?"

Koncerty w Opolu, koncerty sylwestrowe, "The Voice Senior", koncert charytatywny dla Ukrainy, film "Maryla. Tak kochałam" - Maryla Rodowicz co i rusz jest zapraszany do współpracy przez Telewizję Polską, co budzi w ludziach z dwóch stron barykady walki politycznej skrajne emocje.