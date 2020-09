Edyta Górniak musiała brać kredyt na... pralkę. Zaskakujące wyznanie wokalistki

Bardowscy budują dom. Będzie okazały

- W Stanach jeśli nie masz kredytu, nie jesteś wiarygodny. W Polsce nie biorę kredytu, bo nie chcę. W Ameryce jak go nie bierzesz, to znaczy, że cię nie stać, a jak cię nie stać, to znaczy, że nie masz stałej pracy, czyli nie jesteś zdolny do spłaty mieszkania, które wynajmujesz. Żeby wynająć piękny apartament, z którego mogłam dojść na pieszo do mojej ulubionej szkoły, musiałam wziąć kredyt na pralkę. Musiałam wziąć dlatego, żeby być wiarygodna dla Ameryki - opisała swoją sytuację.