"The Voice od Poland". Polały się łzy. Edyta Górniak nie wytrzymała

"The Voice of Poland" oficjalnie wystartował. Pierwszy odcinek przesłuchań w ciemno przyniósł wiele emocji. Edyta Górniak wzruszona uroniła łzę po występie jednej z uczestniczek. Zobaczcie, co jeszcze wydarzyło się podczas odcinka.

Gospdarzami show są Tomasz Kammel i Maciej Musiał. Wspierają ich Adam Zdrójkowski i Małgorzata Tomaszewska, którzy podróżują po Polsce, wręczając uczestnikom zaproszenia do programu.

Warto dodać, że w tej edycji zostają wprowadzone nowe zasady - każdy z trenerów ma możliwość zablokowania innego jurora, który chce zaprosić wybranego uczestnika do swojej ekipy. Z tej możliwości gwiazdy mogą skorzystać tylko raz. Muszą też podjąć decyzję, zanim konkurent odwróci swój fotel.

Pierwszy odcinek przesłuchań w ciemno otworzyła córka pastora, Natalia. Dziewczyna zaśpiewała piosenkę Pink "Beautiful Trauma". W odpowiedzi na jej śpiew odwrócili się Urszula Dudziak, Baron i Tomson, Urszula Dudziak, Michał Szpak i na samym końu Edyta Górniak.

"Turbolekkość, nie jest to zmanierowany głos" - podsumował występ Michał Szpak.

Natalia ostatecznie podjęła ostatecznie współpracę z Baronem i Tomsonem.

Kolejnym uczestnikiem był Kacper. Niestety, nikt się nie odwrócił. "Jak się na wakacje jeździ i są takie występy wieczorem, tak mi się skojarzyło" - podsumowała jego występ Edyta Górniak.

Krystian Ochman z USA jako trzeci wszedł na scenę i zaśpiewał piosenkę Labrinth, Beneath Your Beautiful. Jego wokal zachwycił szczególnie Michała Szpaka, z którym zresztą 20-latek zdecydował się współpracować.

"Ten numer jest obrzydiwlie piekny, ale też obrzydliwie trudny. A ty pokazałeś go tak pięknie, że po raz pierwszy miałem w tym programi ciarki" - podsumował Szpak ciesząc się z podjęcia współpracy.

Anna Nadkierniczna, od niedawna mieszka w Warszawie. Jurorów zachywciła utworem Edyty Bartosiewicz "Gdy ciebie zabraknie". Odwróciła się tylko Edyta Górniak, która popłakała się mówiąc o występie dziewczyny.

"Tak bardzo chciałam ją przytulić i poptrzeć w oczy z bliska" - ubolewała

Kolejną uczestniczką była Maja. Zaśpiewała piosenkę Rihanny "Love ont he brain". W odpowiedzi na jej wykon odwróciła się Urszula Dudziak oraz Baron i Tomson. Ostatecznie Maja zdecydowała się dołączyć do drużyny wokalistki jazzowej.

Mikołaj Macioszczyk pojawił się w programie kolejny raz. Widzowie pamiętają go z poprzedniej edycji "The Voice of Poland". Teraz znowu dostał szansę na zrobienie kariery.

Mikołaj Macioszczyk - "Power Over Me" - Przesłuchania w ciemno - The Voice of Poland 10

​