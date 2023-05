Edward Miszczak tłumaczy zmiany w Polsacie. Twierdzi, że nie chodzi mu o odmładzanie

O ile jednak w tym formacie widzowie przywykli do tego typu zmian, to decyzja o rozstaniu z Katarzyną Dowbor, gospodynią programu "Nasz nowy dom", była ogromnym zaskoczeniem. Zarówno dla samej dziennikarki, jej współpracowników i fanów programu. Dowbor była bowiem związana z formatem od samego początku i współtworzyła go przez dekadę.