Edward Miszczak komentuje odejścia z TVN. "Gwiazdy nie wiedzą, na co się piszą"

- Magda wybrała drogę bardzo trudną. Różnica pomiędzy youtuberem a gwiazdą telewizji telewizji jest ogromna - podkreślił. - Nie da się w necie robić telewizji. Bardzo często gwiazdy telewizji nie wiedzą, na co się piszą. Wydaje się im, że będą miały więcej swobody, że wszystko będzie zależało od nich - przekonuje dyrektor programowy TVN i zaznacza, że dziennikarka, która w stacji miała do pomocy cały sztab ludzi, teraz będzie pracować na swój sukces zupełnie sama. Miszczak ujawnił, że proponowano Magdzie Mołek współpracę przy kanale na YouTube, jednak odmówiła. Zdradził też, że wiele gwiazd nie zgadza się na dzisiejsze ograniczenia, jakie nakłada na nich stacja.

- Czy żal mi odejścia Magdy Mołek? Absolutnie tak, bo pracowaliśmy razem wiele lat. Czy ona ma do mnie żal? Pewnie ma, że nie znalazłem dla niej czegoś, co by było dla niej atrakcyjne. Mogła zrobić z nami YouTube, ale chciała sama. Dziś w każdej redakcji trwa dyskusja, do kogo należą media społecznościowe. Czy do osoby która je firmuje, czy redakcji. Powołaliśmy departament, który dostosowuje gwiazdorskie kontrakty na wzór tych amerykańskich. Nie wszystkim to się podoba - zaznaczył.