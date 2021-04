Dziurska w mocno powycinanym bikini. Tym razem odsłoniła za dużo?

Ostatnio trenerka i gwiazda telewizji odpoczywa na Dominikanie. Codziennie pokazuje swoim fanom ujęcia w bikini, dodając do nich opis, który ma inspirować. Tym razem postawiła na strój w panterkę. "To może zabrzmieć jak banał... ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz! Nie zapominaj o tym" - napisała.