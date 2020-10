Pokazała swoje mieszkanie. Fotka Barona wciąż wisi na ścianie

Blanka Lipińska niedawno wprowadziła się do nowego mieszkania. Mimo że nie zdecydowała się na jego zakup, a tylko wynajęcie, zainwestowała sporo pieniędzy w urządzenie go po swojemu. Autorka erotyków zaprosiła ekipę "Dzień dobry TVN" na oprowadzenie po swoich wnętrzach. Materiał zrealizowano zaledwie kilka dni temu, ale okazało się, że przestał on być aktualny. Celebrytka mówi w nim o swoim ukochanym, pokazuje jego pokój z gitarami, a na ścianie wisi pokaźnych rozmiarów fotka Barona. Tyle, że nie są już parą. Po powrocie z urlopu Lipińską czeka zatem kolejna metamorfoza mieszkania.