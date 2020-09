Julia Wieniawa intensywnie trenuje do "Tańca z gwiazdami". Pokazała nowe zdjęcia

Trwa wielkie odliczanie do "Tańca z gwiazdami", którego 11. edycja została zawieszona z powodu pandemii koronawirusa. Po prawie pół roku przerwy uczestnicy i ich przewodnicy w tańcu wrócili do intensywnych treningów, by zachwycić widzów i jurorów w występie na żywo. A ten już w najbliższy piątek 4 września na antenie Polsatu. Czasu nie traci Julia Wieniawa, która od kilku dni zamieszcza na Instagramie zdjęcia z treningów ze Stefano Terrazzino. Ostatnio pokazała, jak Stefano ćwiczy z nią nie tylko układ, ale i uśmiech.