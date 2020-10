Nowa prowadząca "Pytania na śniadanie". Zastąpiła Marcelinę Zawadzką, widzowie są podzieleni

Marcelina Zawadzka, póki co, nie wraca na antenę. Prowadząca "Pytanie na śniadanie", modelka i była Miss Polonia ma teraz na głowie dość poważny problem. Jakiś czas temu została oskarżona o oszustwa podatkowe. Okazuje się, że jej sprawa to całkiem duża afera, więc o powrocie o telewizji Zawadzka nie ma co marzyć. TVP znalazło zastępstwo za piękną Marcelinę. Miss była bardzo sympatyczną, naturalną prowadzącą, więc jej zastępczyni nie ma łatwego zadania. Czy po pierwszym dniu w nowej pracy widzowie ją polubili? I kto przyszedł na miejsce Zawadzkiej?