Dziennikarz z przypadku, aktywista z wyboru. Kim jest Piotr Jacoń?

Ale on sam chyba nigdy nie miał zamiaru badać polskiej literatury romantycznej albo uczyć języka polskiego w szkole. Bardzo szybko rozpoczął karierę dziennikarską - jak twierdził potem: zdarzyło się to trochę przez przypadek, ale najwyraźniej ten przypadek skierował go w stronę czegoś, co bardzo przypadło mu do gustu. Kolega zaciągnął go na przesłuchania do jednej z lokalnych rozgłośni radiowych. Kolega odpadł w przebiegach, Jacoń... wygrał casting i został przyjęty do redakcji. Przez rok był stażystą: siedział w biurze i przygotowywał depesze do serwisów, z których większość trafiała do kosza.