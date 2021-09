Dziennikarz TVP po 15 latach odchodzi z pracy. Chce zostać lekarzem - zbiera pieniądze na studia

Tak. Dotarło do mnie, jak to będzie wyglądało w praktyce. To nie są studia, podczas których wpada się tylko czasem na zajęcia, a poza tym się imprezuje. To jest kilka lat ciężkiej nauki. Wiedziałem, że nie będę miał czasu na to, aby jednocześnie pracować zawodowo, nie mam też bogatych rodziców, którzy zapłacą mi za wszystko. A potrzebuję pieniędzy na czesne, na wynajęcie choćby małego pokoju, na jedzenie.