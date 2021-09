Wojewódzkiego poniosły emocje. Ostra rozmowa w "Dzień Dobry TVN"

- Ale nie macie wrażenia, że ludzie, którzy opisują show-biznes w Polsce, to nie jest najbardziej wyrafinowana kadra menadżersko-dziennikarska? Że żyjemy w świecie hipokryzji? Pamiętam, jak się kiedyś umówiłem z Dorotą Rabczewską w knajpie, żeby zasypać podziały, żeby pogadać. I ona przyszła na spotkanie i co parę minut wychodziła do toalety. Potem się okazało, że cały czas ustalała z paparazzim, jak ma usiąść, żeby można nam było zrobić… Ja nie chcę funkcjonować w takim świecie. Dlatego stworzyłem sobie swój własny świat.