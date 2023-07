Duże zmiany w TVN. Fala odejść i zwolnień

Przez stację TVN w ostatnim czasie przechodzi tornado zmian. Jedne wynikają z decyzji kierownictwa stacji, inne z afer, które wydarzyły się na antenie. Z ekranów zniknęło sporo znanych twarzy. Sporym zaskoczeniem dla widzów TVN-u okazały się zmiany w szeregach prowadzących "Dzień Dobry TVN". Szefostwo podziękowało dotychczasowym prowadzącym: Ani Kalczyńskiej, Andrzejowi Sołtysikowi oraz Małgosi Ohme. Z dnia na dzień z ich ulubionym programem śniadaniowym pożegnały się też Agnieszka Woźniak-Starak i Małgorzata Rozenek. Z programem tymczasowo rozstał się też Filip Chajzer, który... ruszył z nowym biznesem. Na ich miejsca "wskoczyli" m.in. Mateusz Hładki i Gabi Drzewiecka oraz Robert Stockinger i Anna Senkara. Nie mniejsze zamieszanie wybuchło w zespole "Szkła kontaktowego" w TVN 24. Na skutek zaskakującego transfobicznego żartu z programem pożegnał się stały komentator – Krzysztof Daukszewicz. Pomiędzy satyrykiem a dziennikarzem Piotrem Jaconiem (ofiarą żartu) doszło do medialnej przepychanki, w wyniku której z programem rozstali się inni stali goście: Robert Górski, Artur Andrus. W show pojawiła się za to nowa osoba - Mariusz Kałamaga. Wiele wskazuje na to, że to nie koniec zmian w stacji. Nadążacie za tym?

Rozwiń