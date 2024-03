Była gwiazdą megahitu. Teraz zarabia na pikantnych zdjęciach

"Rodzina Soprano" powstała w latach 1999–2007 i doczekała się sześciu sezonów. Na przestrzeni lat serial zdobył aż 250 nominacji do różnych nagród, spośród których aż ponad 60 zaowocowało statuetkami, m.in. pięcioma Złotymi Globami i aż 20 Emmy. Największą gwiazdą serii był oczywiście James Gandolfini, który wcielał się w Tony'ego Soprano, ważnego członka mafii w New Jersey, cierpiącego na tajemnicze ataki paniki. W znakomitej większości odcinków pojawiła się też Drea de Matteo, która za swoją rolę otrzymała jednego ze wspomnianych "telewizyjnych Oscarów". Nawet to nie wystarczyło jednak, żeby aktorka nie musiała się martwić o zabezpieczenie swojego bytu.