Pomylił prawdziwe życie z gangsterskim filmem. Aktor "Rodziny Soprano" i "Prawa Bronxu" wiele lat spędził za kratkami

Upadek z wysokiego konia bardziej boli

Jak to zwykle bywa, zaczęło się od miękkich narkotyków. A to by "dodać sobie kurażu", a to by mieć energię do całonocnej zabawy i imponować zaprawionemu w imprezowaniu towarzystwu. Z czasem dawki się zwiększały, a w ręce aktora coraz częściej wpadały twarde, silne i mocno uzależniające substancje. Gdy miał zaledwie 20 lat, był już uzależniony od kokainy i heroiny.