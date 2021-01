Dotarliśmy do oświadczenia Jakimowicza dla TVP. Wszystkiemu zaprzecza

Jarosław Jakimowicz, który zyskał rozpoznawalność dzięki "Młodym wilkom", a dziś jest współprowadzącym "W kontrze" na antenie TVP Info, zapewnia, że ze sprawą nie ma nic wspólnego. Wirtualna Polska dotarła do jego oświadczenia, które skierował do TVP. Na swoim twitterowym profilu opublikował je później Jarosław Olechowski, szef TAI.

- Najpierw był bardzo miły, śmiał się, dopytywał, dlaczego dzwonię z hiszpańskiego numeru. Jednak, kiedy zacząłem go pytać o konkrety, spiął się i zaczął być mniej uprzejmy. Wtedy wiedziałem, że pytania wytrąciły go z równowagi. Odwrócił piłeczkę i zaczął mnie przepytywać. Kiedy uparłem się, że to najpierw on powinien mi odpowiedzieć na pytanie, pożegnał się i trzasnął słuchawką - tak dialog z mężczyzną wskazanym przez ofiarę opisał Krysiak w rozmowie z WP.