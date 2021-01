Jakimowicz zablokowany na Facebooku. "Jak Donald Trump"

Zobacz: Nowe twarze TVP

Warto zaznaczyć, że porównanie do Donalda Trumpa, którego zablokowano m.in. na Facebooku nie jest do końca trafne. Facebook Inc. odciął prezydentowi dostęp do mediów społecznościowych po tym, jak uznano, że "ryzyko związane z pozwoleniem prezydentowi na dalsze korzystanie z naszych usług w tym okresie jest po prostu zbyt duże". Wszystko to przez wcześniejsze wypowiedzi Trumpa, które sprowokowały jego zwolenników do wdarcia się do Kapitolu w czasie, gdy Kongres miał tam zatwierdzić wyborczą wygraną Joe Bidena.