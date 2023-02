Dorota Wellman o menopauzie: "Kto wymyślił, że to temat tabu?"

Dorota Wellman dowiodła niejednokrotnie, że jest dziennikarką, która potrafi rozmawiać na każdy temat. Pozwala jej na to nie tylko zawodowe doświadczenie, ale też duża empatia i wyczucie rozmówcy. Sama również nie boi się odpowiadać na pytania trudne i niewygodne. Prowadząca "Dzień Dobry TVN" i gospodyni nowego programu "Kto to wie" zaznacza, że wynika to z otwartości i bezpośredniości, którą wyniosła z rodzinnego domu. W rozmowie z Filipem Borowiakiem wyjawiła, dlaczego zdecydowała się otwarcie mówić o swoim doświadczeniu menopauzy. Posłuchajcie!