Dorota Wellman cierpi z powodu przewlekłej choroby. "Odcina mnie z życia, tracę wzrok, mam ściskoszczęk"

Pod koniec zeszłego roku Dorota Wellman nie pojawiła się w "Dzień dobry TVN" obok Marcina Prokopa, a media momentalnie poinformowały o jej problemach ze zdrowiem. Gdy prowadzącą nowy program "Kto to wie?" dziennikarka odwiedziła studio WP, opowiedziała, z jakimi problemami zdrowotnymi się mierzy. - Mam jeden podstawowy problem, to znaczy potworne migreny - wyznała Dorota Wellman w studiu WP. Dziennikarka zwróciła uwagę, że jest to przewlekła choroba, która dotyka ponad 2 mln Polaków. - Odcina z życia, tracę wzrok, nie mogę mówić. Mam tak potworny ból, że trafiam do szpitala - mówiła Wellman, która pod koniec zeszłego roku dosłownie zemdlała w czasie prowadzenia “Dzień Dobry TVN” i trzeba było wzywać karetkę. Od kiedy Wellman cierpi na ostre migreny i jak często występują? Między innymi o tym opowiedziała Filipowi Borowiakowi z WP.