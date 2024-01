Ucieszył się z końca hitu. "Musiałem spędzić dwa dni w łóżku"

Dominic West był krytykowany za rolę w "The Crown"

54-letni aktor zagrał w 19 odcinkach serii w latach 2022–2023. Za rolę w hicie Netfliksa był nawet nominowany do Złotych Globów, ale to nie przeszkodziło mu czuć się niepewnie. Wielokrotnie spotykał się przecież z zarzutami o dokładanie swojej cegiełki do prób umniejszania niechlubnym poczynaniom księcia z przeszłości czy nawet o brak wizualnego podobieństwa do portretowanej postaci.