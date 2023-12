W "The Crown" zabrakło wątku "polskiego". Prawda o ślubie książęcej pary była bardziej skomplikowana

Mało kto dziś pamięta, a "The Crown" to przemilcza, że ślub Karola i Camilli został w ostatniej chwili przełożony. Pierwotnie miał odbyć się 8 kwietnia, ale okazało się, że na ten sam dzień zaplanowano pogrzeb Jana Pawła II. Jak donosił "The Guardian", premier Tony Blair od razu zdecydował, że pożegnanie papieża ma pierwszeństwo, co postawiło pod ścianą rodzinę królewską. Nie pozostało jej nic innego, jak wysłać Karola z szefem rządu w piątek na pogrzeb, a ślub zorganizować w sobotę 9 kwietnia. Co ciekawe Camilla nie mogła towarzyszyć narzeczonemu w podróży, bo Watykan uznał ją, jako rozwódkę, która w dodatku nie żyje w czystości, za osobę niemile widzianą.