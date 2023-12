Wspaniały to był serial, nie zapomnę go nigdy. To już ostatni sezon "The Crown"

By celebrować ostatnia sezon tej historycznej produkcji, podzielono go na dwie części. Pierwsza z nich zakończyła się pogrzebem tragicznie zmarłej Diany (młodziutką księżną zagrała Emma Corrin, a potem pałeczkę przejęła świetna Elisabeth Debicki). Druga zaczyna się, gdy William wybiera się na studia do St Andrews w Szkocji. To czas, by zmężniał, zaczął poważnie myśleć o przyszłości, która przecież jest mu nadana (czy to przez Boga, czy przez zasady, na które nikt się nie pisał - zależy od punktu widzenia). Nadchodzi także koniec jego braterskiej komitywy z Harrym. Są teraz w różnych miastach, mają różnych przyjaciół. Młodszy z synów Karola zaczyna odczuwać to, kim jest - tym drugim.