Doda z powrotem na antenie TVN? Znowu pojawia się w programach stacji. "To pułapka"

To dla Dody bardzo intensywny czas. Artystka promuje nową płytę "Aquaria", a jej reality-show "12 kroków do miłości" co sobotę zbiera przez telewizorami liczną widownię. Program Dody jest również żywo i często komentowany w show "Gogglebox. Przed telewizorem" emitowanym przez stację TTV. Co ciekawe, TTV to jedna ze stacji firmy TVN Warner Bros. Discovery, w której Doda nie jest pokazywana od lat. Czy fakt, że jej program jest komentowany w "Goggleboxie" oznacza, że przysłowiowy "ban" na piosenkarkę powoli mija i już niedługo będzie można oglądać ją częściej na antenie programów stacji? Czy gdyby stacja wyciągnęła do niej rękę, znowu chętnie by w niej występowała? I czy przyjęłaby zaproszenie do programu Kuby Wojewódzkiego? Zapytaliśmy o to piosenkarkę.

