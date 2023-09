"Doda. Dream Show". Doda ma powody do radości? Ujawniono wyniki oglądalności

W ubiegłorocznej jesiennej ramówce Polsatu znalazł się program randkowy "Doda. 12 kroków do miłości", w którym to wokalistka randkowała z nieznajomymi pod czujnym okiem kamer. W tym roku stacja zdecydowała się wyemitować kolejny reality-show z udziałem Doroty Rabczewskiej. "Doda. Dream Show" ukazuje kulisy pracy celebrytki, a konkretnie jej przygotowania do trasy koncertowej.