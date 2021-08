Diana Rudnik zachwyciła w Sopocie. Wszystkie oczy zwrócone na nią

Trzeci dzień festiwalu Top Of The Top w Sopocie był koncertem uderzeń w stronę rządu i mediów publicznych. Dziennikarze TVN i TVN24 świętowali 20-lecie stacji informacyjnej i niemal każde ich wyjście na scenę, między występami artystów, kończyło się soczystym komentarzem do sytuacji politycznej. Dziennikarze TVN24 w roli konferansjerów na koncercie jubileuszowym byli ostrzy i momentami bezpośredni.