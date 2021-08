Top of the Top Sopot Festival. Olejnik, Kraśko i ich "reasumpcja". Publiczność w amoku

Trzeci dzień Top of the Top Sopot Festival poświęcony był stacji TVN24, która obchodzi swoje 20-lecie. Gospodarzami wydarzenia byli dziennikarze stacji, których wystąpienia publiczność przyjmowała równie ciepło, co występy artystów. A to dlatego, że ze sceny padały cięte żarty na temat głosowania nad "lex TVN". Dostało się Pawłowi Kukizowi, Andrzejowi Dudzie, a także marszałek Elżbiecie Witek.