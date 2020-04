"Dance Dance Dance": zakochani musieli się "rozstać". Anna Mucha nie hamowała łez

Za nami kolejny odcinek "Dance Dance Dance" w formule nieco innej niż zazwyczaj. Widzowie TVP2 zobaczyli popisy duetów. Solówki zostaną wyemitowane dopiero za dwa tygodnie. Przerwa spowodowana jest zapewne świętami wielkanocnymi.

"Dance Dance Dance" - Ania i Mateusz

Na pierwszy ogień w "Dance Dance Dance" poszli Ania i Mateusz. Poprzednie starcie w parach należało do nich. Dostali wówczas 10 punktów od Anny Muchy. Świetny odbiór ich występów sprawił, że podczas prób dawali z siebie jeszcze więcej niż do tej pory. Treningi opłaciły się. Efekt ćwiczeń był widoczny gołym okiem. Para przyjaciół zatańczyła naprawdę dobrze. - Dało nam to kopa – mówili o otrzymaniu pierwszej dziesiątki w drugiej edycji programu.

Pokazali, że potrafią tańczyć, więc i teraz chcieli wypaść idealnie. Dostali utwór "Lose Control" Missy Elliott feat. Ciara. Niestety nie radzili sobie z luzacką choreografią. Ale do czasu. Kiedy nadszedł czas występu, okazało się, że kroki weszły im w krew.

- Tak mi się podobało. Jesteście super – Ida była pełna entuzjazmu. – W waszych oczach jest zrozumienie tego, po co jesteście na scenie. Dajecie nam energię. Do tej pory Mateusz był lepszym tancerzem, ale teraz Ania wyrównała poziom. Ida oceniła parę na 9 punktów.

Mucha też była pod wrażeniem. – Byliście w otoczeniu niezwykłych tancerzy i nie spiep…yliście tego. Duet otrzymał kolejną 9.

- Jesteście profesjonalistami. Publiczność bawi się z wami - mówił Robert Kupisz. I radził: - Mateusz, pozwól sobie na dumę.

W sumie przyjaciele zdobyli 27 punktów.

"Dance Dance Dance" - Przemek i Rafał

Przemek i Rafał otrzymali choreografię do "Scream and Shout" Will.I.Ama i Britney Spears. Układ był bardzo wymagający. Aktorom trudno było odpuścić i bawić się, starali się dopracowywać każdy ruch i szczegół. Nauka choreografii nie była dla nich naturalna. Trener stwierdził nawet, że podczas prób czuje się jak w kabarecie starszych panów. Ale na scenie obaj aktorzy pokazali werwę.

- Wróciliście do nas – wykrzyknęła Mucha po występie. – Chodziło właśnie o tę moc, energię. To była duża przyjemność na was patrzeć.

Anna była hojna i dała aż 9,5 punktu. Robert 8,5. Ida zaczęła tak, że wszyscy obawiali się jej noty: - Źle się czuję teraz… - mówiła. - Ale zgadzam się z Anią Muchą – dokończyła. Dała 9. Razem na konto kolegów po fachu trafiło 27 punktów. – Ego schowali głębiej do kieszeni – podsumował Kupisz.

"Dance Dance Dance" - Pamela i Mateusz

Pamela i Mateusz stanęli przed najtrudniejszym wyzwaniem. Trafili na choreografię do "Let it go" Jamesa Baya - taniec nowoczesny z niebezpiecznymi elementami do smutnego utworu o końcu związku. Na próbach z Pameli trudno było wykrzesać prawdziwe emocje. Ale podczas tańca przed jurorami dziewczyna całkiem się otworzyła.

Ida: - To była piękna historia. Było widać ból w tym. Było pięknie odegrane. Ja to absolutnie kupuję. To było coś pięknego.

Nowakowska dała 9,5 punktu. Ale to nie ona była najbardziej wzruszona.

Mucha się popłakała: - Każdy artysta marzy o tym, żeby wyzwalać takie uczucia. Nie spodziewałam się, że mnie przeczołgacie. Jestem kompletnie rozwalona. Jak skończyliście tańczyć, nie biliśmy wam braw. Byliśmy tam z wami.

Anna dała zakochanym 10. W sumie uzyskali 29 punktów. - Ja się cała trzęsę, mam dreszcze. W trakcie tańca miałam ciary – mówiła Mucha do kolegów z jury.

"Dance Dance Dance" - Rafał i Krzysiek

Rafał i Krzysiek mieli zatańczyć do "Shake a Tail Feather" Blues Brothers. Rafał gorzej czuł się podczas prób, miał wyraźny spadek formy, ale występ się udał. Kupisz dał braciom 8 punktów za to, że panowie zawsze wnoszą mnóstwo radosnej energii. – Macie wdzięk, urok, naprawdę jesteście do schrupania. Krzysiu się rozkręcił – śmiała się Mucha, która też nagrodziła chłopaków 8 punktami.

- Lubię ludzi, którzy czują bluesa. Jesteście ekstra, macie w sobie magię prawdy. Fajnie, że się rozwijacie tanecznie. Taniec jest czymś, co nie wychodzi od razu - tłumaczyła Ida. Bracia zdobyli 24 punkty.

