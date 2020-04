Bracia Jonkisz o nowym odcinku "Dance Dance Dance": "Nie będzie prosto"

Po trudach poprzedniego odcinka Rafał i Krzysztof ponownie zatańczą na scenie "Dance Dance Dance". Bracia nie ukrywają, że przygotowania do duetów piątego odcinka były dla nich bardzo trudne.

W poprzednim odcinku "Dance Dance Dance" Krzysiek Jonkisz w trakcie występu zszedł ze sceny i produkcja musiała wstrzymać zdjęcia. Ostatecznie młodszy brat Rafała wyszedł na scenę i zatańczył układ od początku do końca, udowadniając tym samym, że nigdy nie wolno się poddawać. W trakcie przygotowań do wspólnego występu w piątym odcinku, który zobaczymy już w sobotę o godzinie 20:35 w TVP2, braciom cały czas towarzyszyły wspomnienia ostatnich wydarzeń, co wpłynęło na przygotowania nowej choreografii.

- Gorszy dzień… - powiedział wyraźnie przygnębiony Rafał Jonkisz. - Ten czwarty odcinek zadziałał tak, że piąty nie będzie tak prosty, jak do tej pory - ocenił Krzysiek Jonkisz. Młody akrobata nie ukrywał także, że wyciągnął lekcję z wydarzeń poprzedniego epizodu. - To wszystko nauczyło mnie, że mimo mega trudnych chwil można stanąć na nogi - wyznał 19-latek.

Do tych słów postanowił odnieść się Rafał Jonkisz. - Zrobiłeś tak świetną robotę, że mam wobec ciebie dług i muszę zrobić jeszcze lepszą. Dla ciebie... - powiedział.

Nie tylko Rafał jest zdania, że wychodząc ponownie na scenę, Krzysiek wykazał się ogromna siłą i wytrwałością.

- W życiu mamy wiele trudnych sytuacji, które nas zatrzymują. Ważne jest to, co z tym zrobimy. Możemy się poddać, ale warto się z tym zmierzyć, pokonać lęki, słabości, kompleksy. Wtedy właśnie się rozwijamy! Cieszę się, że Krzyś dał sobie taką szansę - mówi Robert Kupisz.

- Krzysiek to prawdziwy FIGHTER! Ostatni odcinek to potwierdza i świadczy o wielkiej sile charakteru tego chłopaka. Myślę, że wielu z nas na jego miejscu, przy takiej presji, obecności kamer, świadomości, że bierze udział w konkursie, programie emitowanym w prime timie, zwyczajnie by odpuściło. Wielki szacunek dla niego oraz brawa za stalowe nerwy i determinację! - ocenia choreograf Tomasz Prządka, który wspólnie z Krzysztofem pracował na układem z poprzedniego występu.

Jak ogromne emocje towarzyszące braciom Jonkisz podczas przygotowań wpłyną na ich wspólny występ na scenie "Dance Dance Dance"? Odpowiedź już w sobotę o godzinie 20:35 w TVP2. Przypomnijmy, że godzinie 20:00 zostanie wyemitowany specjalny odcinek "Dance Dance Dance The Best Of", w którym Rafał i Krzysiek Jonkisz odwiedzą swój rodzinny dom.

