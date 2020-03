"Dance Dance Dance": Krzysztof Jonkisz gwiazdą odcinka. Widzowie są nim zachwyceni

Ostatni odcinek "Dance Dance Dance" dostarczył widzom sporej dawki emocji. Wszystko dzięki Krzysztofowi Jonkiszowi, który niechcący zadbał o to, by wszystkim przed telewizorami wzrosło ciśnienie. Przypomnijmy, że początkowo wszystko szło zgodnie z planem. Młodszy brat Rafała Jonkisza pojawił się na scenie i zaczął tańczyć do utworu Willa Smitha "Gettin' Jiggy Wit It".