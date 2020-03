"Dance Dance Dance". Uczestnicy komentują przerwany występ Krzysztofa Jonkisza

Krzysztof Jonkisz opuścił scenę w trakcie swojego solowego występu w programie "Dance Dance Dance". Uczestnicy najnowszej edycji postanowili skomentować zaistniałą sytuację.

W ostatnim odcinku "Dance Dance Dance" doszło do niecodziennej sytuacji. Jeden z uczestników programu, Krzysztof Jonkisz, zdecydował się przerwać swój występ. Opuścił studio w towarzystwie brata, Rafała Jonkisza oraz choreografa Tomasza Prządki, pod którego okiem 19-latek uczył się układu do przeboju Willa Smitha "Gettin’ Jiggy With It". Tuż po zejściu ze sceny nagrania zostały przerwane.

Pozostali uczestnicy “Dance, Dance, Dance” również byli wstrząśnięci całą sytuacją. Część z nich zdecydowała się zabrać głos w tej sprawie,

- Wszyscy czekaliśmy na tę solówkę. On tańczy to świetnie - mówi Anna Karczmarczyk.

- Podejrzewam, że ma taką walkę wewnętrzną. Mega mu współczuję, to nie jest proste - dodaje zasmucony Mateusz Łapka.

Aktor sugeruje również, że w Krzysztofie Jonkiszu tkwi spory potencjał taneczny.

- Mówiłem, że jak on to zatańczy tak, jak na próbach, to będzie osobą, która zrobiła największy progres w tym programie - dodaje.