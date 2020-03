"Dance Dance Dance": Katarzyna i Anna Stankiewicz odpadły z programu

"Dance Dance Dance": odejście sióstr Stankiewicz z tanecznego show TVP2 wywołało niemałe zamieszanie. Okazało się, że Katarzyna Stankiewicz nie chciała być dłużej w programie. Dlaczego?



Za nami pierwsze eliminacje drugiej edycji "Dance Dance Dance". Po występie sześciu duetów i sześciu solistów okazało się, że najmniejszą liczbę punktów zdobyły Katarzyna Stankiewicz i jej siostra Anna. - Cieszę się, że coś się zmieniło. Widzę inne siostry. Widziałem coś świeżego, widziałem radość - podsumował występ sióstr Stankiewicz Robert Kupisz, po czym przyznał im 6,5 punktu.

- Widać, że w tym tygodniu odżyłyście, lepiej się tutaj poczułyście. Tanecznie było trochę braków. Mam wrażenie, że jeszcze do końca się nie przebudziłyście. Chciałbym trochę wami wstrząsnąć - skomentowała Ida Nowakowska, która oceniła wykonanie choreografii do utworu "Shackles" Mary Mary na 6,5 punktu.

- W stosunku do tego, co było w zeszłym tygodniu, naprawdę widać i radość, i postęp, co mnie osobiście bardzo cieszy - wyznała Anna Mucha, po czym oceniła siostry najwyżej z jury, przyznając im 7 punktów.