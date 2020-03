"Dance Dance Dance": Internauci oburzeni komentarzami Muchy

Druga edycja programu "Dance Dance Dance" generuje ogromne emocje. Wszystko za sprawą Anny Muchy i jej ciętego języka. Gwiazda dobrze wie, że do programu przyszła po to, by podgrzać atmosferę. Zadanie wykonuje celująco. Ale jej słowa generują fale komentarzy w internecie.

Anna Mucha jest nową jurorką w programie "Dance Dance Dance" (Facebook.com)

Przez pierwsze dwa odcinki najgorętszym wydarzeniem był konflikt Muchy z Kasią Stankiewicz. Gwiazda "M jak miłość" nie zamierzała owijać w bawełnę i wytknęła wokalistce, że ta nie angażuje się w swoje występy: - Zastanawiałam się, czy jesteś mimozą pozbawioną temperamentu, czy zadziorą? – powiedziała Mucha w pierwszym odcinku.

W drugim zrobiło się jeszcze ostrzej. Mucha zaproponowała Stankiewicz, że dla niej zaśpiewa, choć nie umie, by ta miała szansę publicznie ją ocenić. Wokalistka jednak nie dała się wciągnąć w tę grę, a gdy Mucha naciskała, Stankiewicz puściły nerwy.

Internauci nie zostawili na jurorce suchej nitki:

"Nawet jeśli nie idzie jej najlepiej, to Anna Mucha nie ma prawa z niej drwić! Żenada. Od samego początku jest na nią cięta",

"Mucha dziś powinna odpaść",

"To co teraz zrobiła szanowna p. Mucha, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Takiej chamskiej, bezczelnej jurorki bez żadnych zahamowań dawno nie widziałam".

Ale znaleźli się też tacy, którzy uznali, że Mucha miała rację: "I bardzo dobrze, że odpadła Kaśka, to dopiero drugi odcinek, a zachowywała się, jakby była tutaj za karę, wszystko miała gdzieś, w przeciwieństwie do swojej siostry. Anka może trochę przesadziła, ale od początku mówiła jej prawdę".