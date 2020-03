"Dance Dance Dance": Anna Mucha znów w centrum uwagi. Nie tylko ze względu na cięty język

Druga edycja "Dance Dance Dance" przyciąga widzów. Wszystko za sprawą nowej jurorki. Anna Mucha ma w sobie charyzmę i ikrę, a do tego wspaniale wygląda. Nic dziwnego, że budzi emocje. W drugim odcinku znów była największą gwiazdą show.

Anna Mucha sprawiła, że słowa Idy wydają się dużo bardziej łagodne, a jej oceny to po prostu suma wszystkich dobrych i złych kroków poczynionych przez niezbyt doświadczonych tancerzy. Nowakowska już nie jest "tą złą". Teraz etykietka przylgnęła do Muchy, której do gustu wyjątkowo nie przypadły występy Kasi Stankiewicz.