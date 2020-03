"Dance Dance Dance": Anna Mucha dyskutuje z internautami. Nie da sobie w kaszę dmuchać

Anna Mucha dołączyła do ekipy "Dance Dance Dance" i od razu namieszała. Już w pierwszym odcinku stała się postrachem uczestników. Jej kąśliwe komentarze nie wszystkim jednak przypadły do gustu. Niektórzy internauci dali upust swoim emocjom, a aktorka nie pozostała im dłużna.

To nie uczestnicy, a jurorka Anna Mucha stała się największym odkryciem 2. edycji " Dance Dance Dance ". Jej opinie są ostre jak brzytwa, komentarze zadziorne i kontrowersyjne, a do tego gwiazda prezentuje się jak milion dolarów. Zastąpienie Ewy Chodakowskiej czupurną aktorką okazało się strzałem w dziesiątkę .

- Kaśka, jesteś w show-biznesie wiele lat. Zastanawiałam się, czy jesteś mimozą pozbawioną temperamentu, czy zadziorą? (...) Chciałabym wiedzieć, po co jesteś w tym programie? Nie mam poczucia, żebyś była zaangażowana na sto procent w to, co robisz. Zrzuć z siebie maskę, zacznij wyciskać z siebie siódme poty - powiedziała do zaskoczonej opinią piosenkarki.