"Dance Dance Dance": Anna Mucha śpiewa Kasi Stankiewicz. W show aż iskrzy

Program "Dance Dance Dance" dopiero się zaczął, a już jest o nim głośno. Wszystko za sprawą nowej jurorki, Anny Muchy i relacji panujących pomiędzy nią a jedną z uczestniczek, Kasią Stankiewicz.

Anna Mucha zaliczyła wielkie wejście do "Dance Dance Dance". Już w pierwszym odcinku zdążyła dosadnie ocenić wszystkich uczestników. Najbardziej krytyczna okazała się być względem Katarzyny Stankiewicz i nie szczędziła wokalistce kąśliwych komentarzy .

W następnym odcinku widzowie po raz kolejny będą mogli śledzić ich kolejne "starcie". Przypomnijmy, że Katarzyna i Anna Stankiewicz zdobyły ostatnio najmniejszą liczbę punktów. Podczas oceny ich pierwszego występu Anna Mucha stwierdziła, że Katarzyna Stankiewicz zbyt mocno dystansuje się do programu przez co nie prezentuje tanecznych umiejętności na takim poziomie jakby mogła. Jurorka w najbliższej odsłonie show wróci do wydarzeń sprzed tygodnia.