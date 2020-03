"Dance Dance Dance". Anna Mucha dotrzymała słowa. Widzowie jej nienawidzą

Po sobotnim debiucie Anny Muchy w roli jurorki "Dance Dance Dance" na aktorkę spadła krytyka widzów. Okazało się, że Mucha nie patyczkuje się w tańcu.



"Jak lubię Anne Muchę w filmach, tak rola jurora mnie totalnie nie przekonała. Powinna troszkę zmienić podejście, bo za bardzo wczuła się w to, co robi, za poważnie. Myślałam, że będzie podnosiła punktację, a ocenia najniżej. Rozumiem, ze może mieć rację, ale to jest program, na dodatek pierwszy odcinek i powinna być bardziej motywującą. Prawdziwi tancerze więcej dobrego się dopatrują w uczestnikach niż Anna. Więcej luzu" - irytuje się internautka.