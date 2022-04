"Dajcie spokój z Tuskiem". Dziennikarzowi TVP wymsknęło się na wizji

Latem 2021 r. stało się jasne, że Donald Tusk wraca do polskiej polityki. Nie minęło wiele czasu, by w serwisach informacyjnych i "Wiadomościach" TVP rozpoczęto kampanię przeciwko Tuskowi. Już w sierpniu 2021 r. pisaliśmy, że do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęło 38 skarg na "Wiadomości" atakujące polityka. Do grudnia tego roku w głównym wydaniu programu informacyjnego TVP1 aż 100 razy padło słynne, wyrwane z kontekstu "Für Deutschland", co doprowadziło do tego, że trzech członków rady programowej TVP zaapelowało do KRRiT o wymierzenie nadawcy surowej kary.