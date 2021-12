"Wiadomości" TVP idą na rekord. Policzył, ile razy mówili o Tusku. Niebywałe

O twitterowiczu ukrywającym się za ksywką FlasH pisaliśmy już kilkukrotnie. Prowadzi on stronę Ekspercitvpis.info, gdzie publikuje statystyki zapraszanych do "Wiadomości" ekspertów. To także autor programu, który nagrywa i wykonuje zrzuty ekranu z "Wiadomości" TVP. Dzięki temu internauta robi zestawienia tych samych ujęć nagminnie wykorzystywanych przez redaktorów serwisu – np. zaciśniętej pięści Donalda Tuska, lżącej Marty Lempart czy śniętej ryby z "Czajki" pojawiającej się w kontekście Rafała Trzaskowskiego i polityki ratusza.