"Für Deutschland" w "Wiadomościach" to już norma. Rada programowa TVP ma tego dość

Tuż po pierwszej takiej sytuacji w lipcu br. Krzysztof Luft z rady programowej TVP napisał skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zarzucając publicznej stacji łamanie zasad bezstronności, rzetelności, wyważenia i wysokiej jakości. Przewodniczący rady w listopadzie upomniał TVP, ale nie powstrzymało jej to przed powracaniem do swojego ulubionego cytatu z Tuska.