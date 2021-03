Dzieli je ponad 100 kilometrów. Obie potrzebowały tych zmian

Paulina i Agata to prawdziwe przyjaciółki, których relacja jest dowodem na to, że przeciwieństwa się przyciągają. Agata ma szaloną duszę, zaś Paulina, mając w pamięci życiowe doświadczenia, jest zdystansowana i do wszystkiego podchodzi z dużą dozą ostrożności. Paulina mieszka w Brzegu, ma 29 lat i pracuje w banku. Na co dzień ma bardzo formalny styl, chodzi w koszulach nie tylko w biurze, ale i po pracy. Dziewczynie brakuje luzu i choćby chwilowego oderwania od rzeczywistości. Nastroju uczestniczki nie poprawia też fakt, że w jej związku brakuje radości i poczucia bezpieczeństwa.