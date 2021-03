"Daj się odmienić": Samolotem do fryzjera. Zaskakująca metamorfoza

Przed nami piąty odcinek nowego show Telewizji WP, w którym zwykli ludzie przechodzą niezwykłe metamorfozy. Co wymyśli trójka ekspertów, do których tym razem zgłosiły się dwie wykończone pracą na lotnisku kobiety? Przekonacie się już w środę o 21:00 tylko w Telewizji WP.

Marlena i Ania to koleżanki z Warszawy, które łączy wspólna, niecodzienna, ale też wymagająca praca. Bardzo lubią to, co robią, jednak codzienne obowiązki są bardzo obciążające, a to sprawia, że dziewczyny nie mają dużo czasu dla siebie. Jeśli jednak już go znajdą, chętnie spędzają czas ze sobą i wspólnymi znajomymi.

Marlena ma 31 lat i od niedawna jest singielką. Na co dzień jej najwierniejszym towarzyszem jest kot o bardzo charakterystycznym imieniu Dreamliner. Dziewczyna uwielbia wypoczynek i przynajmniej raz w roku funduje sobie egzotyczne wakacje.

Zobacz za darmo: Poprzedni odcinek programu "Daj się odmienić"

Ania, tak jak i Marlena, pracuje na lotnisku, gdzie zajmuje się obsługą pasażera przy bramkach. 25-latka jest zwolenniczką życia w stylu less waste (ograniczanie ilości produkowanych odpadów do niezbędnego minimum - przyp. red.). W wolnych chwilach uwielbia zagłębiać się kulturę krajów azjatyckich. Pandemia uniemożliwiła jej podróż do Korei, kraju jej fascynacji, więc obecnie wspomina i chwali się inną wycieczką - do Japonii.

To właśnie Ania zgłosiła do programu Marlenę, bo często słyszała od niej narzekania na swój wygląd. Chciałaby, aby jej koleżanka w końcu mogła stawić czoła swoim kompleksom i poczuła się dobrze we własnej skórze. Dziewczyny nie mogły trafić lepiej, bo nikt nie pomoże im tak, jak znakomici eksperci programu "Daj się odmienić".

Na początek dziewczyny zostaną poddane zabiegom medycyny estetycznej. Nie będą one jednak zbyt inwazyjne, ponieważ zarówno Ania, jak i Marlena, co potwierdzą eksperci show Telewizji WP, nie wyglądają na swój wiek, a ich skóra twarzy jest w bardzo dobrym stanie. Doktor Tomasz Dębski oraz jego zespół zatroszczą się więc przede wszystkim o poprawienie kondycji skóry oraz zniwelują pierwsze, niewielkie zmarszczki.

WP Uczestniczki od razu postanowiły wprowadzić poznane sztuczki w życie Źródło: WP

Następnie przyjdzie czas na zmiany na głowie, za które odpowiedzialny będzie nie kto inny jak fryzjer Wojtek Zieliński. U Marleny nie podejmie raczej zbyt wielu radykalnych kroków, bo dziewczyna ma bardzo wiele obaw przed "ostrym cięciem". Ania natomiast nie czuje sentymentu do własnych włosów, więc tu wydarzy się nieco więcej.

To jednak nie koniec przygód. Na Marlenę czeka niespodzianka, przygotowana przez Anię oraz prowadzącego program, Jarka Juźwina, dzięki której będzie mogła wyrazić swoją artystyczną duszę. Po powrocie do atelier, dziewczyny przejdą zaś szkolenie z makijażu, a Sylwia Antoszkiewicz, stylistka, pomoże im odpowiednio dobrać ubrania do sylwetki oraz zdradzi im kilka sztuczek, które przydadzą się w każdej sytuacji.

Czy w wielkim finale dziewczyny spodobają się sobie w nowych odsłonach? Czy Marlena zobaczy w lustrze piękną, pewną siebie kobietę, którą wcześniej chowała pod służbowym mundurem, zaś Ania dojrzałą wersję siebie? Z pewnością będzie to istna metamorfoza, która zaskoczy wszystkich. One dały się odmienić!

Piąty odcinek "Daj się odmienić" już w środę 17 marca o 21:00 tylko w Telewizji WP.

Oglądaj Telewizję WP w ramach telewizji naziemnej oraz u takich operatorów, jak: Cyfrowy Polsat (kanał 104), Platforma Canal+ (kanał 73), UPC (kanał 158/116), Vectra (kanał 114), Inea (kanał 28), Toya (kanał 25), Netia (kanał 30) i wielu innych sieci kablowych oraz w internecie na stronie pilot.wp.pl. Więcej informacji znajdziesz na https://telewizja.wp.pl/ i social mediach: https://www.facebook.com/telewizjawp.