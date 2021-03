Przyjaciółka zgłosiła ją do programu TV. Efekt przeszedł jej najśmielsze oczekiwania

Przed nami trzeci odcinek nowego programu Telewizji WP. Pierwsze dwa pokazały, że dzięki dobrym radom i kilku sprawdzonym trikom prowadzący "Daj się odmienić" naprawdę odmienili życie już kilku uczestniczkom. Na kogo tym razem padnie ich czujne spojrzenie?

Marta i Joanna to dwie przyjaciółki z Wyszkowa. Znają się już wiele lat, dzieląc troski i radości dnia codziennego. Joanna wspiera swoją przyjaciółkę jak może, a do programu "Daj się odmienić" zgłosiła ją, bo chciałaby, aby Marta zadbała w końcu tylko o siebie - praktycznie sama wychowuje swoich trzech synów i nie ma głowy by zająć się sobą samą.

Jej mąż pracuje za granicą i rzadko bywa w domu, więc większość obowiązków domowych spoczywa na 34-letniej kobiecie. Jedyna rzecz, która daje jej odprężenie po ciężkim dniu to ulubiona lektura, a ostatnią rzeczą, o której myśli i na którą ma czas, to dbanie o siebie.

Zobacz za darmo: Drugi odcinek programu "Daj się odmienić"

Jednak dzięki swojej przyjaciółce Joannie, z którą często spotyka się na "kawę i ploteczki" po wspólnych wyprawach z dziećmi na pobliski plac zabaw, wreszcie będzie miała szansę na wyjście poza żmudną rutynę dnia codziennego i odświeżenie swojego wizerunku. Udział w "Daj się odmienić" zapewni jej wiele fantastycznych, choć może czasem zaskakujących dla niej, doznań.

Marcie we wszystkim będzie towarzyszyć Asia, jej największa przyjaciółka. 40-latka również mieszka w Wyszkowie, a na co dzień pracuje w sklepie. Sama ma dwie córki, więc dobrze wie, czym dla Marty jest zajmowanie się dziećmi od rana do wieczora.

Joanna jest jednak kobietą, która na wszystko potrafi znaleźć sposób, a każdy problem rozwiązuje w mgnieniu oka. Może to właśnie dlatego nie wahała się ani chwili i wraz z przyjaciółką zdecydowała się na podróż do warszawskiego atelier programu "Daj się odmienić".

WP Sylwia Antoszkiewicz udziela porad w kwestii ubioru uczestniczek Źródło: WP

To właśnie tam, po pierwszym spotkaniu Marty oraz Joanny z trójką prowadzących, zapadnie wyrok. Dziewczyny będą musiały znów pięknie się poczuć, nawet jeśli normalnie większą część swojego czasu spędzają głównie w pracy lub w domu z dziećmi. Prowadzący, Jarosław Juźwin, zaproponuje na początek zabiegi medycy estetycznej, które spowodują, że szczególnie Marta zapomni o swoich kompleksach i problemach ze skórą twarzy.

W drugiej kolejności fryzjer, Wojtek Zieliński, zabierze się za odświeżenie fryzur dziewczyn. I wcale nie jest powiedziane, iż po raz kolejny nie będzie ich drastycznie skracał. Dopełnieniem całości zmian jest jak co tydzień szkolenie u stylistki, Sylwii Antoszkiewicz, oraz makijażysty, Jarka Juźwina. Oboje pokażą Marcie i Asi, że czasem potrzeba zaledwie kilku trików, aby wyglądać nowocześnie i modnie, nie tracąc na to godzin przygotowań.

WP Trójka prowadzących "Daj się odmienić" w atelier programu Źródło: WP

W wielkim finale metamorfoza zaskoczy głównie Martę. I nie chodzi tu wyłącznie o makijaż i stylizacje. Jej przyjaciółka wie najlepiej, co jest dla niej najważniejsze, dlatego niespodzianka, jaką przygotuje dla niej Asia, niezmiernie ją wzruszy. Bo tak naprawdę najcenniejsze jest przecież to, co mamy w sercu. Ale piękna przemiana jest do wspaniałych emocji niewątpliwie uroczym dodatkiem.

Trzeci odcinek "Daj się odmienić" już w środę 3 marca o 21:00 tylko w Telewizji WP.

